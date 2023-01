Μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης της Γουλβς με τη Λίβερπουλ τα φώτα στο «Μολινό» έσβησαν την στιγμή που ο Τραορέ έβγαζε σέντρα προς την περιοχή των Reds.

Με «blooper» ξεκίνησε η αναμέτρηση της Γουλβς με τη Λίβερπουλ για την τρίτη φάση του FA Cup. Μόλις στα 17 δευτερόλεπτα ο Τραορέ έκανε ωραία κίνηση από τα δεξιά και τη στιγμή που έβγαζε τη σέντρα προς την περιοχή των Reds έσβησαν τα φώτα στο «Μολινό»! Η ηλεκτροδότηση επανήλθε άμεσα, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, αλλά ήταν αρκετή για να χαλάσει τη φάση των Λύκων.

The lights went out just before Adama Traoré whipped in this cross against Liverpool.



The magic of the FA Cup 😅 pic.twitter.com/KV6tSzTHei