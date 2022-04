O Κώστας Τσιμίκας από τον πάγκο της Λίβερπουλ στον ημιτελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι έγινε ένα με τους οπαδούς και τραγούδησε μαζί τους το «You'll Never Walk Alone».

Ο Κώστας Τσιμίκας με τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει από την ημέρα που πήγε στο Μέρσεϊσάιντ και με τις εμφανίσεις του έχει γίνει από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας της Λίβερπουλ. Ο «Greek Scouser», όπως τον αποκαλούν οι φίλοι των Reds ήταν στον πάγκο στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι για τα ημιτελικά του FA Cup και μια κάμερα έπιασε τη «σύνδεση» του με την εξέδρα, καθώς τραγουδούσε μαζί με τους οπαδούς το «You'll Never Walk Alone».

Kostas Tsimikas singing along to You'll Never Walk Alone, he's a true red ❤️ pic.twitter.com/SlUazWGCbV