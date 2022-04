Αν και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Παρασκευή, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα περιμένει μέχρι και λίγη ώρα πριν τον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ να δει αν θα μπορέσει να υπολογίζει στους Ντε Μπρόινε και Γουόκερ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποχώρησαν τραυματίες από τον πρόσφατο επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Wanda Metropolitano.

Ο Ντε Μπρόινε μόλις κάθισε στον πάγκο έβαλε αμέσως πάγο στα πόδια του για μυϊκές ενοχλήσεις, ενώ, ο Γουόκερ πάτησε πολύ άσχημα τον αστράγαλό του και δεν μπορούσε να συνεχίσει, υποφέροντας από έντονο πόνο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν προπονήθηκαν την Παρασκευή και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πως θα τους περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή ανήμερα του ημιτελικού με τη Λίβερπουλ, για να δει αν θα μπορεί να τους έχει στα πλάνα του έστω και για ένα μικρό κομμάτι του ματς στο «Γουέμπλεϊ»...

Pep has provided an update on Kyle Walker and Kevin De Bruyne 💬#ManCity | #FACup pic.twitter.com/q4755yCWI7