Στις εξέδρες του στο City Ground ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον μεγάλο προημιτελικό ανάμεσα στη Νότιγχαμ και τη Λίβερπουλ. Ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ βρέθηκε στο γήπεδο για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2020, ελπίζοντας να δει την ομάδα του να συνεχίζει την τρομερή πορεία που κάνει φέτος στο FA Cup. Θυμίζουμε, πως ο νικητής του προημιτελικού θα βρει απέναντι του στους «4» τη Μάντσεστερ Σίτι.

Evangelos Marinakis is at the City Ground for the first time since March 2020. #NFFC pic.twitter.com/GLwhmRFape