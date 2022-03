Η Έβερτον προχώρησε σε μια «ιπποτική» κίνηση καθώς κάλυψε τα έξοδα για τις εμφανίσεις, τα μεταφορικά και τη διαμονή της αντιπάλου της στο FA Cup, Μπόρεχαμ Γουντ, η οποία αγωνίζεται στην 5η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Έβερτον υποδέχεται απόψε (3/3) στις 22:00 στο «Γκούντισον Παρκ» την ερασιτεχνική Μπόρεχαμ Γουντ για τον πέμπτο γύρο του FA Cup. Η ομάδα της πέμπτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Μπόρνμουθ της Championship έχει την ευκαιρία της να αντιμετωπίσει ένα κλαμπ επιπέδου Premier League για τους «16» του θεσμού.

Η Μπόρεχαμ Γουντ αγωνίζεται με λευκή εμφάνιση στο πρωτάθλημα της, όμως επειδή οι ποδοσφαιριστές του Φρανκ Λάμπαρντ αγωνίζονται με λευκά σορτς και λευκές κάλτσες θα πρέπει να κατέβουν στο «Γκούντισον Παρκ» με διαφορετικές εμφανίσεις. Οι οικοδεσπότες προχώρησαν σε μια αξιέπαινη κίνηση και σε συνεργασία με την «Puma» δημιούργησαν μια μαύρη εμφάνιση με μπλε, κίτρινες και λευκές λεπτομέρειες, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στη διοργάνωση, καθώς στο πρωτάθλημα τους απαγορεύονται οι μαύρες φανέλες, επειδή στα μαύρα είναι ντυμένοι οι διαιτητές των αναμετρήσεων.

Εκτός των εμφανίσεων τα «Ζαχαρωτά» θα καλύψουν τόσο τα μεταφορικά έξοδα των αντιπάλων τους, όσο και το κόστος διαμονής τους στο Λίβερπουλ για ένα βράδυ, με τη Μπόρεχαμ Γουντ να την ευχαριστεί δημοσίως για τη γενναιοδωρία της μέσω Social Media.

⚫️⚫️ 𝕄𝕖𝕟 𝕚𝕟 𝔹𝕝𝕒𝕔𝕜



Tonight’s commemorative black @PUMATeamwear kit is a beauty😍



🤝Thank you again @Everton for covering the costs for our playing kit this evening#WeAreTheWood pic.twitter.com/c9iwioanBs