Τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει βίντεο οπαδών της Σριούσμπερι να τραγουδούν ένα απαράδεκτο σύνθημα για την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί της Σριούσμπερι, ομάδα της 3ης εθνικής κατηγορίας του ποδοσφαίρου της Αγγλίας, ταξίδεψαν στο Λίβερπουλ για το παιχνίδι της ομάδας κόντρα στους Reds για το FA Cup.

Η παρουσία τους στο Άνφιλντ ήταν εντυπωσιακή και παρά την ήττα με 4-1, δεν έπαψαν να τραγουδούν λεπτό. Την συνολική τους εικόνα ωστόσο, αμαύρωσε μια μερίδα οπαδών που «πιάστηκαν» να τραγουδούν προσβλητικά συνθήματα καθώς περιφέρονταν στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν κάποια άτομα να φωνάζουν ρυθμικά ένα σύνθημα για την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989 που επέφερε τον θάνατο 96 οπαδών της Λίβερπουλ και σημάδεψε ανεξίτηλα το αγγλικό ποδόσφαιρο συνολικά.

Ο ίδιος ο σύλλογος της League One καταδίκασε μέσω ανακοίνωσης αυτές τις ενέργειες και δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει στην έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων.

«Η ποδοσφαιρική λέσχη Shrewsbury Town είναι αηδιασμένη και απογοητευμένη όταν βλέπει και ακούει τις αναφορές στα social media σχετικά με τα άθλια και προσβλητικά συνθήματα μιας πολύ μικρής μειοψηφίας "υποστηρικτών" μας χθες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπροσωπούν τον σύλλογό μας με κανέναν τρόπο και είμαστε σε επαφή με την αστυνομία για να προσπαθήσουμε να τους εντοπίσουμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση.

Ενώ ο τερματοφύλακας του κλαμπ, σοκαρισμένος από το συμβάν, ζήτησε να αποκλειστούν ισόβια από τα γήπεδα!

As for these shrewsbury fans! Should be ashamed of yourselves. Liverpool showed nothing but respect today. Shocking absolutley shocking! Out them and ban them for life! https://t.co/DiJJsyB1eU