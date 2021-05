Ο μικρός Τρίσταν μεταφέρθηκε με το κρεβάτι της εντατικής στο γήπεδο, για να δει την άνοδο της Χάνσα Ρόστοκ (pic)

Η επιστροφή των φιλάθλων στα περισσότερα γήπεδα της Ευρώπης το περασμένο Σαββατοκύριακο γέμισε αισιοδοξία και ελπίδα. Η εικόνα, όμως, από τις εξέδρες του «Ostseestadion», του γηπέδου που αγωνίζεται η Χάνσα Ρόστοκ, είναι ό,τι πιο δυνατό και συγκινητικό πέρασε από τα μάτια των απανταχού φιλάθλων.

Πρωταγωνιστής ο νεαρός Τρίσταν, ένας ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε από το να βρεθεί κοντά στην ομάδα του, στο ματς κόντρα στη Λούμπεκ που έκρινε και την άνοδο στη 2η κατηγορία.

Χάρη στην πρωτοβουλία των οικείων του και τη συνδρομή μιας τοπικής οργάνωσης, κατέστη εφικτό να μεταφερθεί ολόκληρο το κρεβάτι της μονάδας στο γήπεδο και μαζί του και ο Τρίσταν, ο οποίος έκανε με αυτόν τον τρόπο το όνειρό του πραγματικότητα, με τον πατέρα του να του φοράει ακουστικά για να ακούει τον ήχο των φιλάθλων.

This last weekend gave us a lot of emotional football stories, but nothing quite like this.

Tristan, a Hansa Rostock supporter was able to watch his team get promoted to the 2. Bundesliga thanks to a local organisation who were able to move his intensive care bed into the ground pic.twitter.com/q7V9WyEQ2D

— COPA90 (@Copa90) May 24, 2021