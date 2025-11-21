Στη Σερβία εκθειάζουν τον Βασίλη Σπανούλη για την συνεργασία που έχει με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όσον αφορά τις κλήσεις στην Εθνική ομάδα.

Τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τη στελέχωση της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ανέλυσε η ιστοσελίδα Meridiansport. Η επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού περιλαμβάνει αθλητές από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά και αρκετές ακόμη ομάδες της Stoiximan GBL και του εξωτερικού.

Η παρουσία βασικών παικτών (Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο, Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροφ) των δύο «αιωνίων» σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Σερβία επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία του Βασίλη Σπανούλη με τις δυο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Άλλωστε, το περασμένο καλοκαίρι το ελληνικό μπάσκετ υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα να σηκώνουν το βάρος στη διοργάνωση επέστρεψαν από το Eurobasket 2025 με το χάλκινο μετάλλιο.

Η υποδειγματική συνεργασία λοιπόν του ομοσπονδιακού τεχνικού με τους «αιώνιους» αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την παρουσία παικτών υψηλής ποιότητας στους αγώνες των παραθύρων.

Παράλληλα, ο ίδιος ο προπονητής, παρά τις υποχρεώσεις του στη Μονακό, θα βρεθεί κανονικά στον πάγκο της Εθνικής ομάδας και στους δύο αγώνες του Νοεμβρίου με την Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου και στη συνέχεια με την Πορτογαλία (30/11) εκτός έδρας.

