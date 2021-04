Ο Αίαντας επιβλήθηκε 2-0 της ΑΖ το απόγευμα της Κυριακής με τον Ντάβι Κλάασεν να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα για την εξασφάλιση των τριών βαθμών, να πανηγυρίζει παρέα με τον κόσμο που ξέσπασε στις εξέδρες, ενώ φυσικά κατέκτησε και το βραβείο του πολυτιμότερου της αναμέτρησης.

Πέρα από τον κόσμο που βρέθηκε εντός γηπέδου, χιλιάδες οπαδοί πανηγύρισαν και έξω από αυτό, με τους παίκτες και τον προπονητή του Άγιαξ να το διασκεδάζουν, μέχρι ο Κλάασεν και ο Έντουιν Φαν ντερ Σααρ να τους ζητήσουν ν' απομακρυνθούν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα με την πανδημία...

Little afterparty with the fans, till Edwin & Erik tell it’s enough for today.

Thanks for understanding and all the support! pic.twitter.com/V1ChyCmjIo

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2021