Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προσπάθησε να μιλήσει με στόχο την σύμπνοια και την διατήρηση της ενότητας δίχως σκληρές κουβέντες έπειτα και από τον λόγο που έβγαλε ο Τζιάνι Ινφαντίνο προειδοποιώντας για αναπόφευκτες συνέπειες για τα κλαμπ της ESL.

«Κύριοι της Λίγκας, κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Ορισμένοι θα πουν ότι σας διακατέχει η απληστία, άλλοι θα μιλήσουν για υπεροψία, όμως υπάρχει χρόνος για να αλλάξετε απόψεις. Όλοι κάνουν λάθη...

Ελάτε στα λογικά σας. Όχι από την αγάπη για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε ιδιαίτερη αγάπη στο άθλημα, αλλά από σεβασμό προς τον κόσμο που ματώνει για την ομάδα του. Σεβαστείτε το οίκημα του ποδοσφαίρου.

Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή που θα βγάλει ακόμα πιο δυνατό το ποδόσφαιρο από αυτή την κρίση. Οι ομάδες που θεωρούν ότι είναι πιο μεγάλες από τις υπόλοιπες και ότι δεν τις ακουμπάει τίποτα, θα πρέπει να σκεφτούν από που προέρχονται... Να καταλάβουν ότι αν αυτή τη στιγμή αποκαλούνται ευρωπαϊκά “μεγαθήρια”, το οφείλουν στην UEFA. Οι μεγάλες ομάδες δεν ήταν τόσο μεγάλες στο παρελθόν και ίσως να μην είναι στο εγγύς μέλλον.

Η δυναμική του ποδοσφαίρου είναι το απρόβλεπτο. Γι' αυτό και είναι τόσο όμορφο αυτό το άθλημα. Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους, γιατί είναι κομμάτι της κληρονομιάς μας. Σεβασμός για την ιστορία. Σεβασμός για την παράδοση. Σεβασμός για τον απέναντι. Αυτό σημαίνει κάτι... Η UEFA έχει ανάγκη την Αταλάντα, την Σέλτικ, την Ρέιντζερς, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Γαλατασαράι για τις διοργανώσεις της. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όλοι έχουν μια ευκαιρία, έχουν μια πιθανότητα. Αυτό το όνειρο πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό.

Ορισμένοι εγωιστές προσπαθούν να ζημιώσουν το ποδόσφαιρο και να το καταστρέψουν τη στιγμή που εμείς με όσα έχουμε σχεδιάσει για την εποχή από το 2024 και μετά, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε το ποδόσφαιρο του μέλλοντος».

UEFA President Ceferin in public appeal to English clubs behind Super League: "Gentlemen you made a huge mistake. Some will say it is greed, others distain, arrogance ... there is still time to change your mind. Everyone makes mistakes” pic.twitter.com/urIDYIs0qg

