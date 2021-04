Εκδηλώσεις μίσους από οπαδούς και προσπάθειες για να δυναμιτιστεί το κλίμα πριν από μία σημαντική αναμέτρηση έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χώρας και επιπέδου πρωταθλήματος. Αυτό που έκαναν οι οπαδοί της Ζάαρμπρικεν, όμως, δύσκολα συναντά προηγούμενο. Οι σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές της έστησαν νεκροταφείο έξω από το γήπεδο της Καϊζερσλάουτερν, μισητής αντιπάλου του κλαμπ, ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι για την 3η κατηγορία, ντέρμπι στο οποίο η τελευταία «καίγεται» για τους τρεις βαθμούς για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Με 20 επιγραφές, στις οποίες αναφέρεται το μήνυμα «Θάνατος και Μίσος στην Καϊζερσλάουτερν», ένα πανό στα σίδερα και ένα φέρετρο στη μέση, οι οπαδοί της Ζάαρμπρικεν διαμόρφωσαν το πιο μακάβριο σκηνικό έξω από το «Fritz-Walter-Stadion», προκαλώντας την κινητοποίηση της διοίκησης, η οποία καταδίκασε δημόσια το γεγονός και ενημέρωσε πως βρίσκεται σε επαφές με τις Αρχές.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η αστυνομία του Καϊζεσλάουτερν δεν πρόκειται να ερευνήσει το συμβάν, καθώς όσο μακάβριο κι αν ήταν, «δεν είναι συναφές με εγκληματική ενέργεια».

Shots fired from the Saarbrücken fans ahead of the derby this Saturday. Clearly trying to provoke the FCK fans (not for the first time). I hope this is used as motivation for the team #Betze #FCKFCS https://t.co/BwkskP6Y9N pic.twitter.com/V9xOiA5zsx

— 1. FC Kaiserslautern - UK (Northern Ireland) (@FCK_UK) April 15, 2021