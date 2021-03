Εμετικό πανό από τους οπαδούς της Σλάβια Πράγας κατά του Καμαρά (pic & vid)

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε στην έδρα της με 2-0 από την Σλάβια Πράγας κι αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Europa League με συνολικό σκορ 3-1, σε ένα ματς που είχε πολύ μεγάλη ένταση και μετά τη λήξη του στη φυσούνα που οδηγεί προς τα αποδυτήρια.

Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Στίβεν Τζέραρντ μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατήγγειλε πως στη διάρκεια του αγώνα, ο Γκλεν Καμαρά δέχτηκε ρατσιστική επίθεση, από τον Όντρεϊ Κού​ντελα. Από τη μεριά της, η ομάδα της Πράγας υποστηρίζει πως ο Οντρέι Κουντέλα δέχτηκε επίθεση, με μπουνιές, από παίκτες της Ρέιντζερς.

Οι οπαδοί της Σλάβια Πράγας δεν άφησαν ασχολίαστο το συμβάν και τάχθηκαν υπέρ του Κούντελα, ενώ με ένα εμετικό πανό εξαπέλυσαν επίθεση στον Γκλεν Καμαρά της Ρέιντζερς...

CW Racism.

Slavia Prague ultra’s have responded to Glen Kamara’s accusation of being racially abused by Ondrej Kudela by taking a picture of themselves holding a banner saying “Kamara - Just A N**ger”.

Will @UEFA #ShowRacismTheRedCard?#BlackLivesMatter

