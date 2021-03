Οπαδοί της Ραπίντ Βουκουρεστίου πήγαν πάνες σε ποδοσφαιριστές: «Σταματήστε να τα κάνατε πάνω σας» (pic)

Η Ραπίντ Βουκουρεστίου ανήκει στην δεύτερη κατηγορία πρωταθλήματος της Ρουμανίας και παλεύει για την άνοδό της. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγώνων της δεν ήταν θετικά κι αυτό προκάλεσε την οργή των οπαδών της, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο και κατέθεσαν πάνες με την εικόνα καθενός από τους ποδοσφαιριστές.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους και να τους πουν να μην είναι «σκ@τ@» κατά τη διάρκεια των αγώνων που πρέπει να παίξουν και να μην τα κάνουν πάνω τους.

Πάντως έως τώρα η Ραπίντ Βουκουρεστίου, στην οποία αγωνίζεται και ο 31χρονος Έλληνας αμυντικός, Αργύρης Νάστος, μετά από 17 αγώνες έχει συγκεντρώσει 27 βαθμούς, και βρίσκεται στο -8 από την πρωτοπόρο.

Rapid's fans brought nappies to the team's training ground asking the players to stop 'shitting themselves' ahead of the final 2 games in the promotion battle. pic.twitter.com/l6PDNiWoQ0

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 18, 2021