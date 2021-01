«Ο Ματέους Ρέις είπε "όχι" στον ΠΑΟΚ κα συμφώνησε με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας» (pic)

Το όνομα του 25χρονου Βραζιλιάνου αριστερού οπισθοφύλακα ήρθε στο προσκήνιο πριν λίγες ημέρες για τον ΠΑΟΚ, λέγοντας πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε πρόταση στην Ρίο Άβε για τον αποκτήσει, μετά και την αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ωστόσο, δημοσίευμα της «A Bola», αναφέρει πως ο Ματέους Ρέις αρνήθηκε την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά», αφού έχει ήδη συμφωνήσει με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2025 το οποίο θα προβλέπει και ρήτρα αποδέσμευσης στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, όπως όλα δείχνουν ο νεαρός αριστερός μπακ το καλοκαίρι αφότου ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Ρίο Αβε θα παραμείνει κάτοικος Πορτογαλίας αλλά για λογαριασμό της Σπόρτιγνκ.

Matheus Reis certo no Sporting CP.

Segundo o jornal ‘A Bola’, o lateral de 25 anos tem acordo com os “Leões” e vai assinar um contrato válido até Junho de 2025.

O atleta ruma à Alvalade, proveniente do Rio Ave. pic.twitter.com/MMVGkgObu0

