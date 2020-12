Η ήττα με κάτω τα χέρια από τη Φορτούνα Σιτάρντ (3-2), στην οποία έβαλε το πρώτο λιθαράκι ο Λισάντρο Σεμέντο ανοίγοντας το σκορ στο 9’, έφερε τη Βίλεμ σε απόσταση 2 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης μεμονωμένα έχει σπουδαίους λόγους να θυμάται για καιρό αυτή την εμφάνιση.

Ο Έλληνας φορ ήταν εκείνος που μείωσε αρχικά σε 3-1 για τους φιλοξενούμενους, με εκπληκτική ντρίμπλα και τελείωμα στην κίνηση και παράλληλα, σημείωσε νέο ορόσημο στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Μόλις στα 22 του χρόνια, ο διεθνής επιθετικός σκόραρε το 21ο του γκολ στην Eredivisie (5ο στη σεζόν) και ισοφάρισε έτσι τον απολογισμό του Άγγελου Χαριστέα στα ολλανδικά γήπεδα με Άγιαξ και Φέγενορντ (21 σε 59 εμφανίσεις).

Μάλιστα, ο Παυλίδης το πραγματοποίησε με δύο εμφανίσεις λιγότερες (50 ματς έναντι 52 του Χαριστέα) και πλέον βάζει πλώρη για να πιάσει στην 3η θέση των Ελλήνων σκόρερ της Eredivisie τον Γιώργο Σαμαρά, ο οποίος είχε σταματήσει στα 25 με τη φανέλα της Χέρενφεϊν.

«Άπιαστοι» παραμένουν ακόμα οι κορυφαίοι της λίστας, Νίκος Μαχλάς (98) και Γιάννης Αναστασίου (58).

21 - Vangelis Pavlidis scored his 21st league goal for @WillemII (50 appearances), only three Greek players scored more often in the Eredivisie. Mythical. pic.twitter.com/VROYA7eFCl

— OptaJohan (@OptaJohan) December 5, 2020