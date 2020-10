Ο Αίαντας έφτασε σε ιστορικό αποτέλεσμα κόντρα στην Φένλο, με το αποτέλεσμα της μεταξύ τους αναμέτρησης να φτάνει μέχρι και το 13-0, με το κλαμπ του Άμστερνταμ να μη σταματάει να σκοράρει και να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια διάθεση έπειτα από κάθε γκολ.

Στην εστία του Άγιαξ, ο Ονάνα δεν χρειάστηκε να κάνει απολύτως τίποτα, δεν χρειάστηκε να παρέμβει ούτε για μια φορά από τη στιγμή που οι παίκτες της Φένλο ήταν παντελώς ανήμποροι, ωστόσο, ήξερε τι έπρεπε να κάνει μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Πήγε στον αντίπαλο γκολκίπερ, τον πήρε αγκαλιά και του είπε μερικά πράγματα για να τον βοηθήσει να το αφήσει πίσω του και να συνεχίσει, κάνοντας την απογοήτευση και τη θλίψη της στιγμής, δύναμη για την επόμενη μέρα.

Ajax's Andre Onana didn't have one shot to save as his side put THIRTEEN past VVV-Venlo's Delano van Crooij.

