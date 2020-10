Σκόραρε ξανά ο Άκπομ (vid)

Ο 24χρονος φορ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή δίνοντας στο 48΄ προβάδισμα δύο τερμάτων στην «Μπόρο» απέναντι στη Μπάρνσλεϊ (2-0). Στο 89' οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γούντροου (2-1).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άκπομ είχε βρει δίχτυα και στο ντεμπούτο του, την περασμένη εβδομάδα με αντίπαλο την ΚΠΡ (1-1).

Mint play by Tav and then Akpom in the right place at the right time #UTB #borolive #borogoals pic.twitter.com/ZuflEqLxgW

— gibgod (@gibgod) October 3, 2020