Το «αντίο» του Καν στον Κασίγιας: «Φεύγει ένας από τους κορυφαίους» (pic)

Η ανεκτίμητη αξία του Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος αποσύρθηκε και επίσημα από την ενεργό δράση, μπορεί να αποδειχθεί από το μυθικό παλμαρέ, από την κληρονομιά που αφήνει στο ποδόσφαιρο. Η αναγνώριση, όμως, που λαμβάνει από τους θρύλους του αθλήματος είναι ίσως το σπουδαίοτερο τεκμήριο.

Μετά τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν και το ιπποτικό του μήνυμα, ήταν η σειρά ενός ακόμη ιερού τέρατος των γκολπόστ να εξάρει το μεγαλείο του 39χρονου Ισπανού.

Ο Όλιβερ Καν, παρά το ότι κρέμασε τα παπούτσια του 12 νωρίτερα, έπαιξε ως αντίπαλος του Κασίγιας πάνω από 10 φορές σε ματς Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και μία φορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων (Γερμανία-Ισπανία). Είχε ζήσει, λοιπόν, εκ των έσω τον «Άγιο Ίκερ», σε μια σχέση με εντάσεις και δραματικές «μονομαχίες» και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, έγραψε:

«Ένας από τους κορυφαίους φεύγει από τη σκηνή. Είχαμε μεγάλες ''μάχες'', μεγάλη αντιπαλότητα, αλλά ο σεβασμός ήταν πάνω απ' όλα. Το fair-play και το να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό είναι οι πιο σημαντικές αξίες του αθλητισμού. Θέτεις πάντα το παράδειγμα, φίλε μου! Χαίρε!»

One of the greatest leaves the stage. We had great fights, great rivalry but respect always came first. Fairplay and a respectful behaviour are the most important virtues of sport. You always set an example, my friend! Servus, @IkerCasillas #Grac1as #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/gFtgWHpsiz

