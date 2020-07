Σέλτικ: Πρώτη προπόνηση για τον Μπάρκα (pics)

Ο Μπάρκας μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Σέλτικ έπιασε δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Ο πρώην γκολκίπερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε την Παρασκευή (31/7) την πρώτη του προπόνηση στο Λένξτάουν, στο προπονητικό κέντρο των «Κελτών».

Μένει πλέον να φανεί αν θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια της Σέλτικ στην πρεμιέρα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος με τη Χάμιλτον την Κυριακή.

#WelcomeBarkas

Our new goalkeeper, Vasilis Barkas training at Lennoxtown today! pic.twitter.com/qHvMBZA1pt

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 31, 2020