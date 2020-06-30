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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: ΕυρώπηΠαναχαϊκή
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Στην Ενωση Παραλιμνίου ο Κυνηγόπουλος

Στην Ενωση Παραλιμνίου ο Κυνηγόπουλος

Στην Ενωση Παραλιμνίου ο Κυνηγόπουλος

Ο 24χρονος μέσος μετά από μία τριετία έφυγε από την Παναχαϊκή με προορισμό την κυπριακή ομάδα

Ακόμη ένας παίκτης θα κάνει το δρομολόγιο Ελλάδα-Κύπρο. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Κυνηγόπουλο, ο οποίος μετά από μία τριετία στην Παναχαϊκή θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ενωση Παραλιμνίου. Ο 24χρονος μέσος είχε αυτό το διάστημα 61 συμμετοχές και 6 γκολ στη δεύτερη κατηγορία. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ε.Ν.Π. Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη ακραίο Παναγιώτη Κυνηγόπουλο.
 
Η μεγάλη οικογένεια της Ένωσης θέλει να ευχηθεί στον ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ε.Ν.Π.

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