Στην Ενωση Παραλιμνίου ο Κυνηγόπουλος
Ο 24χρονος μέσος μετά από μία τριετία έφυγε από την Παναχαϊκή με προορισμό την κυπριακή ομάδα
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