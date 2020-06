Ο παλαίμαχος Έλληνας επιθετικός γιορτάζει τα 47α γενέθλιά του, με τον Αίαντα του Άμστερνταμ να μην ξεχνάει το εκπληκτικό του πέρασμα από την ομάδα και να του αφιερώνει μια από τις καλύτερες στιγμές του σε ένα βίντεο μαζί με τις ευχές.

Λόγω της ημέρας, τα διεθνή Μέσα και συγκεκριμένα γνωστή σελίδα στατιστικής, θυμήθηκε τα 60 γκολ σε 92 ματς του Μαχλά με την Φίτεσε, αφού, ο Έλληνας είχε προλάβει να γίνει δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα σε επίπεδο πρωταθλήματος, μένοντας πίσω από τον Αμόα που είχε 61 τέρματα σε 174 αναμετρήσεις.

60 - Nikos Machlas, who turns 47 today, has scored 60 goals in 92 Eredivisie matches for @MijnVitesse ; only Matthew Amoah has netted more league goals for the club. God. pic.twitter.com/s4bBPnrAdh

