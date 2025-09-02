Η επιστροφή του Κάσπερ Ντόλμπεργκ στον Άγιαξ θεωρείται θέμα... ωρών από τους Ολλανδούς, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Αίαντα.

Κάποτε, ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Δανίας και του ποδοσφαίρου της χώρας. Η πορεία του όμως δεν ήταν ανάλογη των υψηλών προσδοκιών και ο 27χρονος πλέον επιθετικός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του στην ομάδα που ξεκίνησαν όλα, στον Άγιαξ.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League (28/1) έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ντόλμπεργκ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στον ολλανδικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Άντερλεχτ στην οποία αγωνίζεται και του Άγιαξ ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο όλα δείχνουν πως το deal θα τελεσφορήσει.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντόλμπεργκ φέρεται να προτίμησε την επιλογή του Άγιαξ αντί της Σέλτικ, η οποία επίσης ενδιαφέρθηκε για την περίπτωσή του. Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Αίαντα για λογαριασμό της Νις, ο Ντόλμπεργκ ετοιμάζει βαλίτσες για Ολλανδία.