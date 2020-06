Ο Χούντελααρ θα πάρει... σύνταξη στον Άγιαξ (vid)

Στα τέλη Μαρτίου, ο Άγιαξ έσπευσε να τερματίσει πρόωρα το συμβόλαιο του Κλάας Γιαν Χούντελααρ, το οποίο έληγε στο τέλος της σεζόν, «προαναγγέλλοντας» (;) το φινάλε της συνεργασίας με τον 36χρονο επιθετικό.

Από τότε, όμως, μεσολάβησε η οριστική διακοπή του ολλανδικού πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι ιθύνοντες του Αίαντα το ξανασκέφτηκαν και ανανέωσαν για έναν χρόνο την συνεργασία τους με τον Κυνηγό, ο οποίος θα κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Άμστερνταμ.

Στις τρεις διαφορετικές θητείες του στον Άγιαξ, ο Χούντελααρ μετράει αισίως 243 επίσημα παιχνίδια και 151 γκολ. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, Μαρκ Όφερμαρς, αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Χούντελααρ και για περαιτέρω συνεργασία μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με τον 36χρονο επιθετικό να ξεκαθαρίζει ότι «δεν βλέπω τον εαυτό μου να παίζει πλέον με άλλη φανέλα».

'The activity of searching for something.' #TheHuntGoesOn pic.twitter.com/SmNQLxPclK

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 15, 2020