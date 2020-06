Παιδί που αναδεικνύεται από τα «σπλάχνα» του κλαμπ του Άμστερνταμ, ο Γκράβενμπερχ έχει ήδη κλείσει μια 10ετία στον σύλλογο και συνεχίζει, υπογράφοντας νέο συμφωνητικό με την ομάδα του μέχρι και το 2023.

Ο παίκτης είχε βρεθεί στο «στόχαστρο» της Μίλαν, ωστόσο, ο Μίνο Ραϊόλα κατάφερε να συμφωνήσει με τον Άγιαξ για να συνεχίσει εκεί ο πελάτης του και το νέο deal ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

