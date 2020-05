Οι οπαδοί της Βικτόρια Πλζεν έκαναν εξέδρα σε drive in (pics)

Το πρωτάθλημα της Τσεχίας έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αφήνοντας πίσω του την πανδημία του κορονοϊού. Ακόμα βέβαια οι εξέδρες παραμένουν κενές, αλλά οι οπαδοί της Βικτόρια Πλζεν βρήκαν έναν ξεχωριστό τρόπο, για να στηρίξουν την ομάδα τους στο ντέρμπι κορυφής με τη Σλάβια Πράγας.

Η ομάδα τους νίκησε εκτός έδρας με 1-2 και μείωσε στο -8 από την πρωτοπόρο αντίπαλό της, με τους φιλάθλους της Πλζεν να γεμίζουν ένα drive in με τα αυτοκίνητά τους και να πανηγυρίζουν κορνάροντας για το τρίποντο της ομάδας τους.

Can’t be at the game, so Viktoria Plzen fans take in the game and show their support at a drive-in pic.twitter.com/n5eZM6iCWY

— Port Harcourt first son (@Forch_une) May 27, 2020