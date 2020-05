Σισέ: «Παίζω και τσάμπα για τα 4 γκολ που θέλω να βάλω... πριν πεθάνω»! (vid)

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ το 2005 και θρύλος των Μαρσέιγ και Οσέρ, πέταξε το μπαλάκι προς τις γαλλικές ομάδες ώστε να τον καλέσουν να παίξει ανά πάσα στιγμή δίχως να πληρώνεται, αφού το μοναδικό που τον «καίει» και θέλει να πετύχει... πριν πεθάνει, είναι τα 100 γκολ στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Έχοντας διατηρηθεί σε τρομερή κατάσταση όλο αυτό το διάστημα, ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέφερε:

«Είμαι σκόρερ, έχω 96 γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα και χρειάζομαι άλλα 4 γκολ και θέλω να το κάνω πριν πεθάνω! Είναι κάτι που σκέφτομαι συνέχεια, ο κόσμος μου λέει να το αφήσω, αλλά εμένα κάτι μου λείπει!

Είναι ωραίο να παίρνεις νίκες, να κερδίζει η ομάδα, αλλά εμάς μας αρέσει να πετυχαίνουμε γκολ και με ενοχλεί πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να το δοκιμάσω να το πετύχω...

Δεν είναι θέμα χρημάτων ούτε έχω ανάγκη από χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πολύ προσωπικό, κάτι που θέλω να κάνω για να είμαι 100% ικανοποιημένος με την ποδοσφαιρική μου καριέρα».

"I'm on 96 goals I need 4 more it's annoying" @DjibrilCisse on coming out of retirement at the age of 38 to get 100 Ligue Un goals and will do if for FREE! pic.twitter.com/KYtPpRa2Ku

— Football Daily (@footballdaily) May 22, 2020