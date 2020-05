Βέλγιο: Ανακοίνωσε την ανανέωση με τον Μαρτίνεθ μέσω FIFA 2020 (vid)

Ο 46χρονος Καταλανός τεχνικός θα βρίσκεται στο τιμόνι του Βελγίου τουλάχιστον μέχρι το Μουντιάλ του Κατάρ, ενώ βεβαίως θα έχει μεσολαβήσει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021, το οποίο μετατέθηκε κατά έναν χρόνο λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολαίου του, ήταν διαφορετικός και παράλληλα εντυπωσιακός.

Η παρουσίαση έγινε με τον Εντέν Αζάρ να μαθαίνει την είδηση, από το FIFA 2020. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, άνοιξε ένα πακέτο στο παιχνίδι και έτυχε τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Οπως ήταν λογικό το πανηγύρισε έντονα...

This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... #COMEONBELGIUM https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 20, 2020