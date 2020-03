Οι παίκτες του Αγιαξ νόμιζαν πως θα πέσουν στο κενό σε παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (vid)

Τάντιτς, Ονάνα, Χούντελαρ και Άιτινγκ έπαιξαν όλοι μαζί το παιχνίδι που σε κάνει να νιώθεις πως περπατάς σε μία σανίδα, από ένα αρκετά υψηλό σημείο.

Οπως ήταν τα λογικό οι περισσότεροι δεν τα πήγαν και ιδιαίτερα καλά.

Αγχος, φόβος και τρόμος για τους τέσσερις παίκτες του Αιαντα που δεν άντεξαν να παίξουν μέχρι τέλους το παιχνίδι.

Ο Χούντελαρ ήταν το μεγαλύτερο πειραχτήρι της παρέας, κάνοντας μάλιστα τον Ονάνα να... πέσει από την σανίδα.

“Just don't look down!” Dusan Tadic, @KJ_Huntelaar, @AndreyOnana and Carel Eiting take on the VR Challenge for @AFCAjax pic.twitter.com/m52cnVwBeG

— B/R Football (@brfootball) March 30, 2020