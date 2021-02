Η UEFA ξεκινάει έρευνα για την φραστική επίθεση που δέχθηκε ο Ζλάταν (vid)

Με εκφράσεις κατά του τόπου καταγωγής του και των ανθρώπων από την Βοσνία αντιμετώπισαν τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άτομα που βρέθηκαν στο γήπεδο στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με την Μίλαν!

Παρά το γεγονός ότι Ερυθρός Αστέρας, απολογήθηκε για την φραστική επίθεση που δέχθηκε ο Σουηδός επιθετικός, η UEFA αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Κι αυτό διότι θέλει να διαπιστώσει τις ευθύνες που έχουν οι Σέρβοι και φυσικά να συλλέξει πληροφορίες για το περιστατικό. Βέβαια, η UEFA αναγνωρίζει ως υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν σε ένα γήπεδο την ομάδα που διοργανώνει την αναμέτρηση, ωστόσο θέλει να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε κάποιου είδους τιμωρία.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.

“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn

— Arnesa Buljušmić-Kustura (@Rrrrnessa) February 19, 2021