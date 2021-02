Ο Ερυθρός Αστέρας ζήτησε συγγνώμη από τον Ζλάταν για την φραστική επίθεση από οπαδούς του (vid)

Ο Σουηδός σταρ παρακολούθησε τον αγώνα από τον πάγκο και κάποια στιγμή, ορισμένοι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα, παρά την απαγόρευση για την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο λόγω κορονοϊού, άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τον Ζλάταν, χρησιμοποιώντας μία λέξη που είναι προσβλητική για τους Βόσνιους, μιας και ο Ιμπραΐμοβιτς έχει καταγωγή από την Βοσνία.

Ο επιθετικός των «ροσονέρι» δεν αντέδρασε, ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας, ζήτησε συγγνώμη από τον Ζλάταν, ενώ θα τιμωρήσουν τον υπεύθυνο για αυτή την ενέργεια.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.

“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn

— Arnesa Buljušmić-Kustura (@Rrrrnessa) February 19, 2021