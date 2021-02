Το σενάριο να φιλοξενήσει η Ελλάδα το ματς ανάμεσα στη Μπενφίκα και την Άρσεναλ λόγω των περιορισμών του κορονοϊού ήταν ήδη γνωστό. Πλέον, η χώρα μας «έκλεισε» οριστικά ως ουδέτερο έδαφος, με τη διαφορά ότι οι δύο ομάδες θα δώσουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη ρεβάνς τους στις 25 Φεβρουαρίου. Κι όχι, δηλαδή, τον πρώτο αγώνα, όπως φημολογούνταν αρχικά. Αυτός ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου στη Ρώμη.

Με ανακοίνωσή τους, οι Κανονιέρηδες γνωστοποίησαν κατόπιν επιβεβαίωσης της UEFA, ότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί στον Πειραιά και το γήπεδο του Ολυμπιακού, μια εβδομάδα μετά τον αγώνα των Ερυθρόλευκων κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν.

Έτσι, το εν λόγω ζευγάρι θα κοντραριστεί εξ ολοκλήρου σε ουδέτερες έδρες. Κι αυτό διότι από τη μία η Πορτογαλία έχει ανάψει «κόκκινο» στις πτήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του υψηλού βαθμού μετάλλαξης του ιού στη χώρα, ενώ από την άλλη οι Άγγλοι επιβάλλουν καραντίνα 10 ημερών στους ταξιδιώτες από το κράτος της Ιβηρικής, διάστημα «απαγορευτικό» για το καλεντάρι και των δύο ομάδων.

UEFA has confirmed the venues for our forthcoming #UEL matches against Benfica

— Arsenal (@Arsenal) February 9, 2021