Το promo video του ΠΑΟΚ: «Τίποτα δεν είναι γραμμένο»!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε το… σύνθημα λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Europa League, έναν θεσμό όπου οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες.

«Όπως λέει και το μότο του Europa League, "τίποτα δεν είναι γραμμένο". Ας ξεκινήσουμε μία επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία», ανέφερε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο promo video που ετοίμασε ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στην Ομόνοια.

As #UEL motto says "Nothing is Written". Let's start a successful European campaign #PAOK #RiseUp @EuropaLeague pic.twitter.com/MFNEKqpXvD

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 21, 2020