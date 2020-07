Η ρεβάνς του 1-1 του Φαλήρου μεταξύ Γουλβς και Ολυμπιακού θα διεξαχθεί στο «Μολινό».

Την είδηση έκανε γνωστή ο Κώστας Βερνίκος, ο οποίος εκπροσωπεί τους ερυθρόλευκους στις διεθνείς κληρώσεις και στο εξωτερικό γενικότερα.

«Γουλβς-Ολυμπιακός. Στο Μολινό. Οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA, αλλά αν κάτι αλλάξει μέχρι τις 5 Αυγούστου, τότε αυτόματα θα διεξαχθεί στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τους Αγγλους, πάντως, κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο μιας και από τις αρχές του μήνα είχαν αρχίσει να γράφουν ότι το ματς που θα δώσει το εισιτήριο για τους «8» του Europa League θα γίνει επί αγγλικού εδάφους.

Wolves - OlympiacosFC. In Molineux Stadium. UK authorities provided written guarantees to UEFA. But if something will be changed till August the 5th, then automatically in GER

— kostas.Vernikos (@KVernikos) July 9, 2020