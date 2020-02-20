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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Το δοκάρι του Παπασταθόπουλου! (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Το δοκάρι του Παπασταθόπουλου! (vid)

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Το δοκάρι του Παπασταθόπουλου! (vid)

Η Άρσεναλ στο 86' πήγε να κάνει το 0-2 με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Έλληνας στόπερ μπήκε στη φάση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σα.

 

 

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