Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Το δοκάρι του Παπασταθόπουλου! (vid)

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Έλληνας στόπερ μπήκε στη φάση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σα.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
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ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
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ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
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ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
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ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
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ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜAΛΜΕ 1
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ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΠΟΡΤΟ 1
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ΑΛΚΜΑΑΡ 1vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
F.C. COPENHAGEN 1vs
ΣΕΛΤΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 0vs
ΙΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΟΥΖ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 2vs
ΑΓΙΑΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΓAΝΔΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK STUDENTSKI GRAD 0vs
GSP POLET DORCOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRYVBAS KRYVYI RIH 0vs
FC OREL TSARICHANKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK PRIKAMYE 5vs
AKADEMIYA PERMSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ 3vs
ILPAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
STROEMMEN 3vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK BSK 1926 2vs
F.K. UMKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAZOVYK KAMENSKE 4vs
TOPOL DNIPRO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ 2vs
BAD SCHALLERBACH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙAΣΕΝ 6vs
SVERRESBORG 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC STATTEGG 0vs
USV WUNDSCHUH 0
ΤΕΛΙΚΟ
TROFAIACH 4vs
BRUCK MUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV ROSEGG 0vs
ATUS VELDEN 13
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ FC 3vs
LISSE 4
HINNA -vs
ΒΙΝΤΑΡ -
Η Άρσεναλ στο 86' πήγε να κάνει το 0-2 με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Έλληνας στόπερ μπήκε στη φάση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σα.