Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του ΟΦΗ από τη Ρεν στη Γαλλία, με 2-1.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα του στη League Phase του Europa League, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της Ρεν, με ανατροπή (2-1).

Oι Κυπελλούχοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό, όταν ο Νους πίεσε ασφυκτικά, ο Μπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, ο Κόντρο την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση στην περιοχή, ο Έλληνας μπακ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Φούντας με άψογη κεφαλιά έκανε το 0-1.

Η Ρεν ισοφάρισε στο 76' με υπέροχο σουτ του Ναγκιντά με το εξωτερικό. Στο 90' ο Ναγκιντά έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του και στην επαναφορά ο Αΐτ Μπουντιάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του Ρεν - ΟΦΗ