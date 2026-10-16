Ρεν - ΟΦΗ: Τα highlights του ματς (vid)
Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα του στη League Phase του Europa League, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της Ρεν, με ανατροπή (2-1).
Oι Κυπελλούχοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό, όταν ο Νους πίεσε ασφυκτικά, ο Μπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, ο Κόντρο την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση στην περιοχή, ο Έλληνας μπακ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Φούντας με άψογη κεφαλιά έκανε το 0-1.
Η Ρεν ισοφάρισε στο 76' με υπέροχο σουτ του Ναγκιντά με το εξωτερικό. Στο 90' ο Ναγκιντά έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του και στην επαναφορά ο Αΐτ Μπουντιάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Τα highlights του Ρεν - ΟΦΗ
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