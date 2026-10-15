Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί στις εξέδρες του γηπέδου της Μασσαλίας για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός.

Στο Βελοντρόμ για την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό βρέθηκε ο Μισέλ Πλατινί.

Ο σπουδαίος Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της UEFA ήταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.