Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Ο Πλατινί στο Βελοντρόμ
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Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί στις εξέδρες του γηπέδου της Μασσαλίας για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός.
Στο Βελοντρόμ για την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό βρέθηκε ο Μισέλ Πλατινί.
Ο σπουδαίος Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της UEFA ήταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.
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