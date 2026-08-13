Στο 73' ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Μαντί Καμαρά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε μετά από τον έλεγχο του VAR για οφσάιντ στον Γερεμέγεφ.

Μετά τα δύο γκολ της Άντερλεχτ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο του β' μέρους στις Βρυξέλλες, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει στο 73' με τον Καμαρά, αλλά το 3-2 δεν μέτρησε ποτέ.

Ο Γερεμέγεφ έστρωσε στον Καμαρά, αυτός έπιασε το πλασέ, η μπάλα βρήκε στο κάθετο δοκάρι και στην πλάτη του Κούζεμανς και πέρασε τη γραμμή.

Ωστόσο μετά από έλεγχο του VAR διαπιστώθηκε οφσάιντ στον Σουηδό επιθετικό και το γκολ δεν μέτρησε με το 3-1 να παραμένει.