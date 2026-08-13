Στο 55ο λεπτό η άμυνα του ΠΑΟΚ αντέδρασε κάκιστα και ο Σίκαν με εξαιρετικό σουτ με φάλτσο έκανε το 3-1 για την Άντερλεχτ.

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε και 3ο τέρμα από την Άντερλεχτ για το 3-1. Ο Ελουστόντο έπαιξε με το σώμα για να εμποδίσει τον Τσβέτκοβιτς, οι Κένι και Παβλένκα δεν έτρεξαν στην μπάλα, την πήρε ο Σέρβος, έδωσε στον Σίκαν και ο Ουκρανός φορ με φανταστικό δεξί φαλτσαριστό σουτ έκανε το 3-1. Έστειλε τη μπάλα μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Παβλένκα για να κάνει 3 τα τέρματα των Βέλγων.