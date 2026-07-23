Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να ξεκινήσει με τα τρία νέα αποκτήματα στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, ενώ ο Γκόμεζ παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τρία νέα πρόσωπα στο αρχικό του σχήμα απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, καθώς ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στους Παντελή Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι, οι οποίοι πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα. Η έκπληξη της ενδεκάδας είναι η επιλογή του Γκόμεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμεζ στην άμυνα, τους Σανταμαρία και Ζαφείρη στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Άλι πίσω από τον Μύθου, που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά και Τάισον, αποτελώντας σημαντικές λύσεις για τη διάρκεια της αναμέτρησης.