Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Βασικοί Χατζηδιάκος, Σανταμαρία και Άλι, έκπληξη με Γκόμεζ
Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τρία νέα πρόσωπα στο αρχικό του σχήμα απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, καθώς ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στους Παντελή Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι, οι οποίοι πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα. Η έκπληξη της ενδεκάδας είναι η επιλογή του Γκόμεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο.
Ο ΠΑΟΚ ξεκινά με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμεζ στην άμυνα, τους Σανταμαρία και Ζαφείρη στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Άλι πίσω από τον Μύθου, που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά και Τάισον, αποτελώντας σημαντικές λύσεις για τη διάρκεια της αναμέτρησης.
#Starting11 Our starting 11 against Dynamo Kyiv at Arena Lublin. #PreGame #PamePAOKARA #DKVPAOK #UEL #NewEra #VaragonsConstructions @europaleague pic.twitter.com/f6GHyTJcTF— PAOK FC (@PAOK_FC) July 23, 2026
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