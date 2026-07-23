Ο ΠΑΟΚ με ανάρτησή του δεν έκρυψε τη χαρά του για την μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε τη μεταγραφή της ζωή τους. Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ παραχωρήθηκε από την Μπριζ στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατ. ευρώ και φυσικά στον ΠΑΟΚ μόνο υπερηφάνεια νιώθουν.

Ο Τζόλης ανδρώθηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, ήταν στον Δικέφαλο από την ηλικία των 8 ετών. Με την ασπρόμαυρη φανέλα έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα όταν και παραχωρήθηκε το 2021 στη Νόριτς. Ακολούθησαν Τβέντε, Φορτούνα Ντίσελντορφ και Μπριζ, για να επιστρέψει στο νησί για την πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

Ο ΠΑΟΚ στην ανάρτησή του ανέβασε φωτογραφίες με τον Τζόλη να φοράει από μικρό παιδί τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τις συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Πάντα περήφανοι για τα αγόρια μας! Συνέχισε να πετάς ψηλά Χρήστο Τζόλη».

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