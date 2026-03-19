Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει με όρους ευρωπαϊκών συντελεστών, ranking και… coefficient την ευρωπαϊκή «επιστροφή» του Παναθηναϊκού την τελευταία διετία κατά την οποία είναι 44ος στην UEFA από 225ος πριν από δύο καλοκαίρια.

Ήταν 29 Μαΐου του 2024 όταν ο Ελ Κααμπί σκόραρε σε βάρος της Φιορεντίνα στην παράταση του τελικού του Conference League και εκτός από τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του τροπαίου από τον Ολυμπιακό ανέβαζε σε νεκρό χρόνο και πάλι την Ελλάδα στην 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA, μετά από μια πολύ καλή ευρωπαϊκή σεζόν για τη χώρα μας, που είχε όμως βασιστεί κυρίως σε δύο ομάδες: στη συμμετοχή των ερυθρόλευκων αλλά και του ΠΑΟΚ στην τρίτη σεζόν της λειτουργίας του Conference League…

Σε εκείνον τον συντελεστή 5ετίας της Ελλάδας το ποσοστό συμμετοχής του Παναθηναϊκού, που ήταν ο σημαιοφόρος του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη στις αρχές του αιώνα, ήταν μόλις 4,06%! Πολύ απλά από τους 147,500 βαθμούς, που είχαν για πέντε χρόνια κατακτήσει οι ομάδες μας, το μερίδιο του Παναθηναϊκού ήταν… 6,000 πόντοι!

Ακολούθησαν δύο ακόμα καλύτερες σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς να απαιτηθεί ανάλογη υπέρβαση όπως ήταν η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι μάλλον δύσκολο να έχουμε κάθε χρόνο κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου από ελληνική ομάδα…

Ο λόγος της ελληνικής σταθερότητας την τελευταία διετία είναι πολύ απλός και έχει να κάνει ότι μπήκαν στην εξίσωση επιστρέφοντας… ευρωπαϊκά πρώτα ο Παναθηναϊκός και μετά η ΑΕΚ!

Το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του Παναθηναϊκού στον ελληνικό συντελεστή αυτή τη διετία από το 4,06% εκτοξεύθηκε στο 29,5% και αυτό το 29,5% της «πράσινης» επιστροφής το έχει απόλυτη ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο για την επιστροφή και την καθιέρωση στο ευρωπαϊκό top-10, κάτι που ήταν κεκτημένο στις αρχές του αιώνα!

Με αυτά και μ’ αυτά πέρυσι στο Conference και εφέτος ακόμα πιο καλά στο πιο ανταγωνιστικό Europa League ο ταλαιπωρημένος Παναθηναϊκός, που παρέμεινε για δέκα σερί σεζόν εκτός του ευρωπαϊκού top-100, κάτι πρωτοφανές για τα δικά του δεδομένα, και που όταν ο αιώνιος αντίπαλος του κατακτούσε ευρωπαϊκό τρόπαιο εκείνος την ίδια στιγμή ήταν 225ος στη βαθμολογία της UEFA, ανέβηκε στην 75η θέση στο ευρωπαϊκό ranking και στη βαθμολογία των δύο ετών της ευρωπαϊκής του επιστροφής είναι 44ος!

Είναι αυτό αρκετό για τον Παναθηναϊκό; Μπορεί να τον ικανοποιεί ο σημερινός του συντελεστής των 29,250 πόντων μετά από μία διετία ευρωπαϊκής κανονικότητας; Σαφώς και δεν μπορεί να ικανοποιεί μία ομάδα που το 2005 ήταν 18η στη βαθμολογία της UEFA, την υψηλότερη θέση ελληνικής ομάδας και που το 2003 είχε συντελεστή 72,391 πόντους τον υψηλότερο της ιστορίας του!

Είναι όμως πολύ καλύτερα σε σχέση με δύο καλοκαίρια πίσω όταν τον Ιούνιο του 2024 δεν μετείχε καν στις κληρώσεις της UEFA με τον δικό του συντελεστή που ήταν 5,000 βαθμοί αλλά με τον συντελεστή της Ελλάδας (6,305)…

Μπορείτε να το δείτε αποτυπωμένο αυτό και στο σχετικό γράφημα που δημοσιεύουμε!

Από τότε όμως και στις δύο ευρωπαϊκές σεζόν που ακολούθησε για να φτάσουμε στους 24,250 βαθμούς του πράσινου συντελεστή διετίας θα πρέπει να μετρήσουμε το τι έκανε στην Ευρώπη από τη σεζόν 2010-11… Αν προσθέσουμε όλες αυτές τις σεζόν, δεν φτάνουμε στο σύνολο βαθμών συντελεστή της τελευταίας διετίας, κάτι απόλυτα ενδεικτικό της ευρωπαϊκής επιστροφής του Παναθηναϊκού.

Για να βρούμε τους 13,250 πόντους του εφετινού κοντέρ θα πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο μακρινό 2010, όταν ολοκλήρωσε εκείνη τη σεζόν με συντελεστή 13,580…

Για να ισοφαρίσουμε μάλιστα τους περίπου 35,000 βαθμούς που την τελευταία τριετία έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον ελληνικό συντελεστή πενταετίας, θα πρέπει να προσθέσουμε τον απολογισμό του στις δεκατέσσερις προηγούμενες ευρωπαϊκές σεζόν μαζί!

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Παναθηναϊκός τα δύο τελευταία χρόνια έχει επανέλθει εν πολλοίς στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτή την ευρωπαϊκή του κανονικότητα καλείται να επιβεβαιώσει σήμερα στην Ανδαλουσία!