Ζαφείρης: «Στον ΠΑΟΚ είμαστε μια οικογένεια, μια γροθιά»!

Ο Χρήστος Ζαφείρης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα κόντρα στη Θέλτα για τα νοκ άουτ του UEFA Europa League 2025-26.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας αγωνιστεί στη League Phase του Champions League με την Σλάβια Πράγας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (19/2, 19:45) τη Θέλτα στην Τούμπα, και ο Έλληνας άσος θέλει να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για πρόκριση στους «16» του Europa League.

«Έχει διαφορά το στυλ παιχνιδιού μεταξύ των δύο ομάδων. Προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο και μπαίνω στην ομάδα. Έχω πάρει χρόνο συμμετοχής σε παιχνίδια και σε κάθε προπόνηση ή αγώνα νιώθω ότι μαθαίνω τι ζητάει από εμένα ο προπονητής και τι θέλουν οι συμπαίκτες μου».

Ο 22χρονος διεθνής μέσος θα αποτελέσει μια από τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» στον αυριανό (19/2-19:45) πρώτο αγώνα κόντρα στη Θέλτα στην κατάμεστη Τούμπα.

«Κάθε παιχνίδι που παίζουμε στην Τούμπα ο κόσμος μας δίνει ώθηση, ενέργεια, αυτοπεποίθηση για να παίρνουμε τη νίκη. Εδώ μέσα η βοήθεια του κόσμου είναι απίστευτη».

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τους Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, σημαντικές απουσίες.

«Είναι παίκτες που βοηθάνε την ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι έχουμε ποιότητα, ξέρουμε τι ζητάει ο προπονητής στο γήπεδο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% και να πάρουμε τη νίκη».

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης πορείας του ΠΑΟΚ;

«Είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό. Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Μια γροθιά». Και η δική του εκτίμηση για το τι βρήκε στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ. Από την στιγμή που ήρθα στην ομάδα ότι είχα στο μυαλό μου, αυτό έχω αντικρίσει μέσα στην ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό»