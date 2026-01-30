Κάτρης: «Είμαι έτοιμος να διεκδικήσω θέση στον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Κάτρης μιλώντας μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού με την Ρόμα ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι έτοιμος να διεκδικήσει θέση στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός με την Ρόμα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, με τον Γιώργο Κάτρη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στην επιστροφή του στους «πράσινους». Μετά το τέλος του αγώνα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω ότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, το διαχειριστήκαμε, εντάξει στο τέλος δεχθήκαμε ένα γκολ, ίσως μας αφήνει μια πικρή γεύση αλλά προχωράμε.

Μας βοηθάει πολύ το αποτέλεσμα γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο μεγαλύτερο επίπεδο, με ένα πολύ μεγάλο κλαμπ που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι βοηθήσανε και τα παιδιά που μπήκαν από την ακαδημία και έπαιξαν για πρώτη φορά και είναι πολύ καλό όλο αυτό για εμάς».

Για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό: «Είναι πολύ σημαντική η επιστροφή στον Παναθηναϊκό για μένα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να διεκδικήσω τη θέση μου, δουλεύω σκληρά, έχω χαμηλά το κεφάλι και προχωράω».

Για τον αντίπαλο που θα ήθελε: «Δεν επιλέγω αντίπαλο στην επόμενη φάση, περιμένω την κλήρωση και προχωράμε κανονικά».