Παναθηναϊκός για τα 7 αετόπουλα: «Ποτέ ξανά»

Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός
Τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδοξα την ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία τίμησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού κρατώντας μια φανέλα που είχε επάνω τα ονόματά τους.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι «πράσινοι» θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν στα χέρια τους μια φανέλα η οποία είχε τα ονόματα των 7 αετόπουλων και έγραφε με κεφαλαία μεγάλα γράμματα «ΑΘΑΝΑΤΟΙ». Στο ποστάρισμά της η ΠΑΕ για την συγκεκριμένη φωτογραφία έγραψε «Ποτέ Ξανά».

@Photo credits: INTIME
     

