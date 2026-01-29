Παναθηναϊκός για τα 7 αετόπουλα: «Ποτέ ξανά»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι «πράσινοι» θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκεκριμένα οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν στα χέρια τους μια φανέλα η οποία είχε τα ονόματα των 7 αετόπουλων και έγραφε με κεφαλαία μεγάλα γράμματα «ΑΘΑΝΑΤΟΙ». Στο ποστάρισμά της η ΠΑΕ για την συγκεκριμένη φωτογραφία έγραψε «Ποτέ Ξανά».
