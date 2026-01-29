Φινάλε με όνειρα και… περιμένουν αντιπάλους!

Η 8η και τελευταία στροφή στη League Phase είναι η αποφασιστική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζουν Λυών και Ρόμα αντίστοιχα (22:00) αναμένοντας αντίπαλο για τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Έπειτα από επτά αγωνιστικές στη League Phase οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει οριστικά θέση στην 24άδα για να συνεχίσουν στο Europa League και στην τελευταία αγωνιστική θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για την 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα έφτασε τους 12 βαθμούς, κλειδώνοντας την παρουσία του στην 24άδα, ενώ στη Γαλλία ψάχνει το «τρίποντο» που σε συνδυασμό με τουλάχιστον άλλα τέσσερα αποτελέσματα θα τον βάλουν στην προνομιούχο 8άδα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε την ευκαιρία να είναι αποκλειστικά στραμμένη στην αναμέτρηση του «OL Stadium» καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας με την Κηφισιά, θέλοντας να επαναλάβει το «διπλό» όπως με τη Λιλ (3-4).

Η Λυών με 18 βαθμούς (6 νίκες και μία ήττα στη League Phase) είναι σίγουρη για την 8άδα, με τον ΠΑΟΚ να είναι πάντα επικίνδυνος εκτός έδρας, έχοντας ανοίξει το σκορ σε 2/3 εκτός έδρας παιχνίδια του. Στο 2.60 το 0-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Την ίδια ώρα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα για να βελτιώσει όσο γίνεται την τελική του κατάταξη.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μετά το 1-1 με τη Φερεντσβάρος ανέβηκε στους 11 βαθμούς και εξασφάλισε την 24άδα, αναζητώντας πλέον αποτέλεσμα ρεαλιστικά για να τερματίσει στο 9-16, ενώ με νίκη και πολύ δύσκολο συνδυασμό αποτελεσμάτων θα βρει τρόπο να μπει στην 8άδα.

Οι Ρωμαίοι του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι με 15 βαθμούς από την πλευρά τους παίζουν για τη δική τους είσοδο στην πρώτη 8άδα, έχοντας το απόλυτο εκτός έδρας με 3/3 νίκες, κόντρα σε Νις, Ρέιντζερς και Σέλτικ.

Το «τριφύλλι» παρουσιάζει πολλά σκαμπανεβάσματα που το έχουν αφήσει πολύ πίσω στο πρωτάθλημα με τελευταίο αποτέλεσμα το 0-0 στο Περιστέρι, όμως στο Europa League είναι αήττητο με τον Μπενίτεθ (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), με τον Ζαρουρί να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας φέτος στην Ευρώπη. Στο 3.75 να σκοράρει ο Μαροκινός εξτρέμ.

