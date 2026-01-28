Ο Ράφα Μπενίτεθ προέβη σε μία παράξενη επιλογή αποφασίζοντας αφήσει εκτός από την αποστολή του αγώνα με την Ρόμα τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, παρά τις τρομερές ελλείψεις που έχει.

Μία απρόσμενη είδηση προέκυψε από την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Ρόμα, αφού εκεί που όλοι είχαν επικεντρωθεί στο αν κάποιος από τους απόντες (Τζούρισιτς, Πελίστρι, Καλάμπρια) θα προλάβει, υπήρξε μία επιπλέον απώλεια, η οποία αφορούσε ετοιμοπόλεμο ποδοσφαιριστή.

Βλέπετε ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ματς με τους Ρωμαίους τους 15 από τους 16 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που είχε διαθέσιμους, αφήνοντας εκτός τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Μία απόφαση που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ασχέτως του γεγνότος πως εκείνος είχε να μπει αποστολή σε παιχνίδι της ομάδας για έναν και πλέον μήνα, αφού τώρα υπήρχε σοβαρό θέμα με τις διαθέσιμες λύσεις του Ισπανού προπονητή.

Τελευταία φορά που ο Σέρβος αριστερός μπακ είχε μπει στην αποστολή σε αγώνα των «πρασίνων» ήταν στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στην Καβάλα, όπου ήταν εκείνος που έκανε το πέναλτι από το οποίο προηγήθηκαν οι «αργοναύτες», αλλά κι αυτός που ισοφάρισε για το «τριφύλλι».

Το παιχνίδι με την ΑΕΛ που τον έθεσε... εκτός

Ο Μλαντένοβιτς υπολογιζόταν κανονικά από τον Μπενίτεθ, όταν πρωτοήρθε ο Ισπανός τεχνικός, ως δεύτερη λύση πίσω από τον Κυριακόπουλο και μάλιστα πήρε και τα ματς μετά τον τραυματισμό του Έλληνα «ομόσταυλού» του με εξαίρεση εκείνο με την ΑΕΚ, όπου η ομάδα έπαιξε με τριάδα και τον Ζαρουρί ως αριστερό φουλ μπακ.

Το παιχνίδι που άλλαξε την μοίρα του Σέρβου στον Παναθηναϊκό ήταν εκείνο με την ΑΕΛ στην Λάρισα. Εκείνος ο 34χρονος μπακ βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα κι έκανε τα δύο λάθη από τα οποία προήλθαν τα δύο γκολ της ΑΕΛ.

Κι αν στο πρώτο που έδωσε το προβάδισμα στους «βυσσινί» στο 37ο λεπτό, έχει γλιστρώσει κιόλας, στο δεύτερο, όπου κάνει πέναλτι τραβώντας τον Πασά παρατεταμένα μέσα στην περιοχή στο 90+9', δεν υπήρχε καμία δικαιολογία.

Έπειτα απ' αυτό το ματς, εκείνος έπαιξε μόνο κόντρα στην Καβάλα στο Κύπελλο σ' ένα ματς που ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε κάτι παραπάνω από... ολικό rotation βάζοντας μέσα στην ενδεκάδα ακόμα και τους Νίκα-Βιλένα, όπου και σε κείνο το ματς υπέπεσε σε λάθος που οδήγησε σε πέναλτι, αν και γενικά είχε μία καλή εμφάνσιη και νοοτροπία, σκοράροντας και γκολ.

Έκτοτε εκείνος έμεινε εκτός από τα ματς πρωταθλήματος με ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, με Άρη στο Κύπελλο και με Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος και Ρόμα στην Ευρώπη. Αποφάσεις που στην ουσία δείχνουν πως ο Ράφα Μπενίτεθ τον έχει θέσει εντελώς εκτός ομάδας και τον οδηγεί προς την έξοδο, με το συμβόλαιό του να τελειώνει έτσι κι αλλιώς το προσεχές καλοκαίρι.