Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία - πρόκριση του Παναθηναϊκού, κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από την έδρα της Φερεντσβάρος με το βαθμό που χρειαζόταν για την εξασφάλιση της πρόκρισης στα Play Offs για τους «16» του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα πέναλτι που έκανε ο Πάλμερ Μπράουν, όμως ο Ζαρουρί «λύτρωσε» το Τριφύλλι.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως οι παίκτες του τα έδωσαν όλα, ενώ στάθηκε στη δουλειά και την νοοτροπία των παικτών του.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Προκριθήκαμε επειδή οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα. Ήταν πιο σημαντικό από το αγωνιστικό πλάνο. Παίζαμε κόντρα σε καλή ομάδα. Τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε επίσης, πολύ δυνατά, κάναμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι. Αλλά ακόμα και σε αυτήν περίπτωση είδαμε ότι οι παίκτες αντέδρασαν πολύ καλά και καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία.

Ελπίζω πως η πρόκριση θα μας βοηθήσει. Το αξίζουν οι παίκτες. Είδαμε μία πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες, με πολύ καλή σωστή νοοτροπία. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν. Και πιστεύω πως αν το κάνουν κι αυτό θα μπορέσουμε να νικήσουμε πολλούς αγώνες ακόμα”».