Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο Τετέ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μετά το γύρισμα του Ζαρουρί, αλλά εκείνος αστόχησε στο 58'.

Ο Παναθηναϊκός, σε θέση επίθεσης για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν των δέκα παικτών από το 32', έχασε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα στο ματς. Ο Ζαρουρί, μία εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά, έβγαλε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που βρισκόταν ο Τετέ. Το τελείωμά του ωστόσο πέρασε για λίγο άουτ στο 58ο λεπτό.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο β' μέρος και η δεύτερη στο ματς μετά την κεφαλιά του Πάντοβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Βίγκελε από πολύ καλή θέση.