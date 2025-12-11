Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λουντογκόρετς.

Ανακατατάξεις έφερε στη βαθμολογία του Europa League το πρώτο μέρος της 6ης αγωνιστικής της League Phase, με άνοδο για τον ΠΑΟΚ! Σε ένα ματς-θρίλερ στη Βουλγαρία με έξι γκολ και συνεχείς ανατροπές, ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε ζωντανός στην έδρα της Λουντογκόρετς, άγγιξε το μεγάλο διπλό στο φινάλε, αλλά ακόμα και με το τελικό 3-3 παρέμεινε σε τροχιά... πρόκρισης!

Συγκεκριμένα η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε άλμα δυο θέσεων στην 15η θέση της βαθμολογίας με εννιά βαθμούς και παρέμεινε σταθερά σε τροχιά 24αδας, ρίχνοντας παράλληλα... κλεφτές ματιές ακόμα και στην πρώτη οκτάδα. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός από 14ος υποχώρησε προσωρινά στην 17η θέση, αλλά με τη σειρά του θα έχει την ευκαιρία να ανέβει ξανά με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Η βαθμολογία του Europa League

1.Μίντιλαντ 6 (13-5) 15

2.Μπέτις 6 (11-4) 14

3.Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14

4.Μπράγκα 6 (10-5) 13

5.Λιόν 5 (11-2) 12

6.Στουτγκάρδη 6 (11-5) 12

7.Άστον Βίλα 5 (8-3) 12

8.Νότιγχαμ Φόρεστ (11-6) 11

--------------------------------------------

9. Φράιμπουργκ 5 (8-3) 11

10. Πόρτο 5 (7-4) 10

11. Γκενκ 6 (7-6) 10

12. Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10

13. Θέλτα 5 (11-7) 9

14. Βικτόρια Πλζεν 5 (6-2) 9

15. ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9

16. Λιλ 6 (10-6) 10

17. Παναθηναϊκός 5 (9-7) 9

18. Ρόμα 5 (7-5) 9

19. Γιούνγκ Μπόις 6 (8-12) 9

20. Μπολόνια 5 (7-4) 8

21. Μπραν 5 (6-3) 8

22. Φενέρμπαχτσε 5 (5-5) 8

23. Σέλτικ 5 (7-8) 7

24. Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7

------------------------------------------------

25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7

26. Βασιλεία 5 (7-7) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 5 (4-9) 6

28. Στουρμ Γκράτς 6 (4-8) 4

29. Ζάλτσμπουργκ 5 (5-10) 3

30. Φέγενορντ 5 (4-9) 3

31. Στεάουα Βουκουρεστίου 5 (3-8) 3

32. Ουτρέχτη 6 (3-9) 1

33. Ρέιντζερς 6 (3-11) 1

34. Μάλμε 5 (2-10) 1

35. Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1

36. Νις 6 (4-13) 0