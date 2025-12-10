Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για έναν από τους πρωταγωνιστές του διπλού που έκανε χθες ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Καταλύτης του Ολυμπιακού για την πρώτη νίκη του στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν κατά την εκτίμηση μου η είσοδος του Ταρέμι στο 62ο λεπτό.

Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι από αυτούς που χαίρεσαι να τους βλέπεις-ενίοτε δεν τον βλέπεις καν έτσι που «εξαφανίζεται» μέσα στο παιχνίδι!-αλλά έχει τόση ουσία το παιχνίδι του, που τον λες και κάτι παραπάνω από πολύτιμο. Ο άνθρωπος χθες έπαιξε 32 λεπτά και ο απολογισμός του ήταν τρεις ασίστ, ένα δοκάρι, μία ακόμη ευκαιρία κι ένα κερδισμένο φάουλ λίγο έξω από την περιοχή!!!

Μιλάμε για κατ΄ εξοχήν to the point παίκτη! Εξ ου, άλλωστε, και τα συνολικά στατιστικά του στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής: 637 λεπτά, με 10 γκολ, δύο ασίστ και τρία κερδισμένα πέναλτι!

Χθες ο Ιρανός είχε την πανέξυπνη πάσα-ασίστ στον Ζέλσον στη φάση του μοναδικού γκολ, είχε δύο ασίστ στον Ελ Κααμπί στις φάσεις που ο Μαροκινός είχε δοκάρια, είχε ο ίδιος σουτ στο δοκάρι, έχασε μία σπουδαία ευκαιρία μετά το ένα δοκάρι του συμπαίκτη του και κέρδισε κι ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή! Είναι αυτό που λέμε, τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί;

Και τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια ο Ταρέμι τις κρίσιμες στιγμές. Απλά μετά το ένα δοκάρι του Ελ Κααμπί, δεν ήταν εύκολο να έχει στη σωστή ισορροπία το σώμα του κι έτσι αστόχησε στην προβολή από κοντά (δεν ήταν οφσάϊντ). Το δε επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι τα κάνει να φαίνονται όλα τόσο εύκολα. Λες, τι έκανε στη στιγμή του γκολ, μία απλή πάσα με τη μία. Μα ακριβώς αυτό είναι το σωστό ποδόσφαιρο, η σωστή πάσα με τη μία. Είτε παίζεις Τσάμπιονς Λιγκ, είτε παίζεις Κύπελλο Ελλάδας στη Σύρο-θυμηθείτε ότι ακριβώς με ίδια πάσα με τη μία είχε βγάλει τετ α τετ τον Γιάρεμτσουκ με τον αντίπαλο γκολκίπερ, αλλά ο Ουκρανός το είχε χάσει το γκολ, σε αντίθεση με τον Ζέλσον.

Στις λεπτομέρειες δεν έγινε κάτι πραγματικά απίστευτο χθες. Γιατί στις λεπτομέρειες είναι ότι δεν έγιναν γκολ οι φάσεις με τα δοκάρια. Και κάτι πραγματικά απίστευτο θα ήταν να τέλειωνε χθες το ματς ο Ταρέμι με 32 λεπτά συμμετοχής και ένα γκολ συν τρεις ασίστ στο ενεργητικό του!!! Διότι αυτό θα συνέβαινε. Και θα ήταν συγκλονιστικό, ένας κυνηγός να περάσει ως αλλαγή και να κάνει τέτοια πράγματα σε ένα επίπεδο τόσο υψηλό.

Με τον Ασιάτη άσο να επιβεβαιώνει και μέσα από την παρουσία του στον Ολυμπιακό τα νούμερα που τον συνοδεύουν στην καριέρα του, να έχει δηλαδή πάρα πολλά γκολ, αλλά να έχει και πολλές ασίστ, κάτι όχι το πιο συνηθισμένο για γκολτζή. Καθαρά δε από θέμα τύχης πιστώνεται μόνο δύο ασίστ, αφού οι συμπαίκτες του έχουν χάσει ένα σωρό ευκαιρίες από δικές του πάσες-πάρε βάλε. Θυμηθείτε για παράδειγμα το τετ α τετ του Ελ Κααμπί με τον Στρακόσια στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0.

Τέλος πάντων, δύο ασίστ έχει πιστωθεί ο Ταρέμι, αλλά τι ασίστ. Λουκούμι! Εκείνη από την οποία ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε στο 92’ στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό και την χθεσινή με την οποία ο Ζέλσον έδωσε τη νίκη στο Καζακστάν. Δύο ασίστ, αλλά τι ασίστ. Χρυσές. Και ίδιες! Μία απλή πάσα με τη μία, ένα απλό σπάσιμο της μπάλας με τη μία. Γιατί το πιο απλό είναι για τους πολλούς και το πιο δύσκολο. Αλλά για τους λίγους, όπως ο Ταρέμι, είναι το πιο εύκολο.

Παρεμπιπτόντως, εκτός από τις δύο αυτές χρυσές ασίστ, ο Ιρανός έχει ουσιαστικά και μία τρίτη, το πέναλτι που κέρδισε με την κεφαλιά-πάσα του προς τον Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και με το οποίο τελικά ο Μαροκινός άνοιξε το σκορ.

Άσχετο: Η «απάντηση» της ΟΥΕΦΑ στο σφαγείο του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη ήταν τρεις καλές διαιτησίες στο Ολυμπιακός-PSV, στο Ολυμπιακός-Ρεάλ και στο Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1. Κι όταν λέω καλές διαιτησίες, εννοώ όχι καλές για τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά χωρίς μεγάλα λάθη. Κι αν κάπου έγερναν λίγο, δεν ήταν προς τον Ολυμπιακό, αλλά προς την άλλη ομάδα. Δηλαδή, για να πάρει ο Ολυμπιακός διαιτησίες χωρίς λάθη εις βάρος του από την ΟΥΕΦΑ, πρέπει να προηγηθεί μία εις βάρος του σφαγή χωρίς αναισθητικό; Και πρέπει να είμαστε κι ευχαριστημένοι; (!!!)

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τον απίστευτο Καζάκο τερματοφύλακα ο Τζολάκης δεν απειλήθηκε. Προσέξτε, όμως, άλλο δεν απειλήθηκε, άλλο δεν ήταν επικίνδυνη η Καϊράτ. Ναι μεν δεν έφτασε σε κάποια σπουδαία ευκαιρία για γκολ, όμως αυτό έγινε γιατί δύο-τρεις φορές είχαν σωτήριες επεμβάσεις ο Μπιανκόν και ο Πιρόλα, σε περιπτώσεις στις οποίες . Αλλά γιατί κι ο Τζολάκης βοήθησε με τον τρόπο του, τους αμυντικούς του. Τρεις φορές που χρειάστηκε να βγει ο 23χρονος τερματοφύλακας και να μαζέψει σέντρες από «ανοικτό» παιχνίδι κι από στημένες φάσεις το έκανε με μεγάλη επιτυχία μπλοκάροντας μάλιστα, κι όχι απλά διώχνοντας, την μπάλα.

Ήταν σε μία βραδιά στην οποία ενέπνεε εμπιστοσύνη ο Τζολάκης, κάτι που το βλέπουμε σχεδόν συνεχώς τον τελευταίο καιρό και ανταμείφθηκε με άλλο ένα μηδέν παθητικό για την εστία του, έχοντας κι άλλα τρία στη σειρά ματς πρωταθλήματος με μηδέν παθητικό (με Ατρόμητο 3-0, Παναιτωλικό 1-0 και ΟΦΗ 3-0), στα οποία μάλιστα είχε τρεις-τέσσερις πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Είναι δε πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να είναι καλά ο γκολκίπερ του, καθώς είχαμε δει πως όταν δεν ήταν σε καλό φεγγάρι ο Τζολάκης η ομάδα είχε προβλήματα στο αμυντικό της κομμάτι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι